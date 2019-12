Mariano Bal se quebró al contar las palabras que le dijo a Santiago en la clínica: "Si es su momento, que se vaya tranquilo"

La salud de Santiago Bal (83) "está en manos de Dios" en palabras de Federico, su hijo menor. El capocómico está internado en el IMAC en coma farmacológico, y Mariano Bal su hijo mayor, se quebró el martes al salir de visitarlo y hablar con Intrusos: “No quisiera verlo nunca así, ayer (lunes) no pude. Sabía cómo estaba y no lo quería ver realmente. Pero recién sí lo vi y le hablé mucho...”.

Conmocionado pero entero, Mariano continuó: “La idea de verlo era para poder hablarle. Estuvimos hablando con Fede y Juli hace rato. Nosotros confiamos en él, en que siempre fue una bestia y salió de cosas terribles. Pero es mucha carga para él también y lo que menos queremos es que sienta más cargas. Queremos que se sienta libre, que sienta que si es su momento que se vaya tranquilo que estamos todos bien”.

"Son momentos difíciles realmente. Nunca pensé que pasaría de decirle eso a mi viejo". G-plus

En ese momento, la periodista Angie Balbiani le preguntó: "¿Sentís que dándole entrega para hacer lo que quiera lo estás liberando?". A lo que Mariano respondió: “Sí, sí…”. En ese punto, el productor no pudo continuar por la mezcla de angustia y llanto, por lo que resumió: “Son momentos difíciles realmente. Nunca pensé que pasaría de decirle eso a mi viejo. Pero hay que ser fuerte y dejarlo a él que no tenga cargas. Creo que siempre peleó mucho por él, porque tiene una gran personalidad y también por nosotros, o cualquier cosa pendiente que pudo haber tenido. Pero creo que este momento es de él y tiene que vivirlo él con libertad”.

"Este no es mi viejo. Y para que esté así… Yo sé que él no quiere estar así. Entonces, para que quede así o peor, creo que él tiene que decidirlo solo, libre, hasta donde los hombres deciden”. G-plus

Muy afectado, Mariano reveló: “Es la primera vez que le tengo que hablar de esta manera. Porque no lo quiero ver así. Este no es mi viejo, ni hace cuatro meses como estaba. Este no es mi viejo. Y para que esté así… Yo sé que él no quiere estar así. Él siempre fue pura pila, un galán, un tipo súper cuidado, un caballero, y esto no es mi viejo. Entonces, para que quede así o peor, creo que él tiene que decidirlo solo, libre, hasta donde los hombres deciden”.

Al final, Mariano destacó las palabras de Federico Bal en ShowMatch, cuando en referencia a Santiago Bal afirmó: “Ocuparse de él es también irse”. Por eso, Mariano Bal concluyó: “Fede me sacó un peso enorme porque no sabía qué pensaba de esto, nunca lo habíamos hablado. Yo tampoco lo había pensado. Haberlo hablado también con Juli me libera de la responsabilidad de hermano mayor de hablar de algo tan duro, ya que estamos los tres de acuerdo”.