Marianela Mirra volvió a disparar contra Marcos de Gran Hermano: "¿Qué le pasa con las mujeres a ese flaco?"

Si bien no participa en los debates de Gran Hermano, Marianela Mirra comparte con sus seguidores todo lo que piensa sobre los participantes que dieron que hablar desde que ingresaron al reality de Telefe. Y en esta oportunidad, la joven volvió a disparar contra Marcos Ginocchio.

A través de las redes sociales, la ganadora de Gran Hermano 2007 fulminó al “Primo”: "El pibe no se banca a las minas. No quiso jamás a Julieta Poggio y mucho menos a Camila Lattanzio. Hacer los desplantes que él hace, no es de caballero", lanzó en Instagram Stories.

“¿Qué le pasa con las mujeres a ese flaco? Déjense de jod... Ojalá se vaya Marco de GH, por misógino", agregó, sin filtro, dejando el claro que el hermanito no forma parte de sus favoritos para que se consagre compeón de esta edición.

Marianela Mirra volvió a opinar de Gran Hermano 2022 a través de las redes: “¿Quién es mi favorito? No tengo. A Alfa es el único varón que dejaría en la final y las chicas”, fue el contundente análisis de una de las ganadoras del programa de una edición anterior, en varios posteos que subió a Instagram Stories.

Luego, apuntó contra varios hermanitos: “Los otros varones no pasan nada, ni con Marcos a quien le ponía fichas, pero aburrido como él solo. Thiago, Alexis y el vivo de Maxi que pasa inadvertido, afuera”.

“¡Que Marcos vaya a rezar a la Virgen de los 3 cerritos! Les cuento que casi no los leo, no por falta de respeto, sino que no me gusta cómo se dirigen y la efervescencia que causa Gran Hermano. Yo la viví del otro lado. Sorry si no les va mi humor, por cierto, ácido, que me ha ayudado siempre en la vida. No es personal, entiendan. Besis”, cerró, Marianela, tajante.