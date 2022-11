Marianela Mirra pidió que expulsen a Thiago Medina de Gran Hermano

La broma que Thiago Medina le hizo a Agustín Guardis en Gran Hermano 2022 exasperó a Marianela Mirra, y la campeona del reality en 2007 fue contundente al expresar su repudio contra el jugador.

"Es un atrevido. Lo que hizo con Agustín me resulta insoportable e inadmisible para mis ojos", afirmó Marianela desde Stories.

Para que quede clara su postura, también se subió a una campaña en redes contra del humilde joven de La Matanza: "#FueraThiago".

Por último, Marianela Mirra blanqueó que "su argumento" para motorizar la expulsión de Thiago Medina era su indignación con él por acostarse y acariciar a Agustín Guardis cuando su competidor estaba completamente dormido.

MARIANELA MIRRA CONTÓ POR QUÉ NO PARTICIPA DE LOS DEBATES DE GRAN HERMANO

Por otra parte, días atrás Marianela Mirra explicó en Instagram por qué no participa de los debates de Gran Hermano 2022, pese a ser una de las campeonas y jugadoras más picantes de la historia del reality.

"¿Por qué renegás de la TV? Todavía tenés miles de fans que esperan verte al menos en una entrevista o en una participación en Gran Hermano", indagaron vía Instagram.

"No reniego de la TV, reniego de tanta falta de respeto. A mí no me suma dar una nota, no es soberbia, tengo una vida fuera de GH", manifestó tajante Marianela Mirra.