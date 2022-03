Marianela Mirra fulminó a Rial: "Me mandó a decir que si no me retractaba iba a meter presa a mi familia"

Las reacciones de Jorge Rial contra la prensa por la cobertura de su separación de Romina Pereiro hicieron que Marianela Mirra rompiera el silencio, luego de haberse peleado en los medios y en la Justicia contra el periodista.

"Me mandó a Morla, su íntimo amigo (a decir) que si yo no me retractaba por redes iba en contra de mi familia a meterlos presos. Por eso no aparecí nunca más", afirmó la ganadora de Gran Hermano 2007 en una charla con Cinthia Fernández por redes sociales para Momento D.

En un primer momento, Marianela resumió el conflicto que la enfrentó a Jorge en 2014, cuando se iba a sumar a Intrusos y acusó a Loly de haberla hecho bajar por celos, lo que desencadenó en una crisis de pareja: "La realidad es que yo expuse una situación desagradable porque me ofreció trabajo y además de querer manipular lo que tenía que decir, estaban permanentemente los comentarios de baboso y paj… Yo me quise morir, porque ahí había buena onda".

MARIANELA MIRRA DETALLÓ SU MALA EXPERIENCIA CON JORGE RIAL

Más en profundidad, Marianela Mirra descartó haber mantenido un affaire con Jorge Rial de forma elocuente.

"Cuando llegué a Buenos Aires la presión fue terrible. Yo no soy una carmelita descalza, pero no me metí con él. Me da asco. Jamás se me cruzó por la cabeza. Lo único más triste aún es que me mandó a Morla, su íntimo amigo (a decir) que si yo no me retractaba por redes iba en contra de mi familia a meterlos presos. Por eso no aparecí nunca más. Esa es la historia, ni más ni menos", continuó Mirra.

Categórica, al final Marianela Mirra repudió a Jorge Rial: "Me dan asco tipos así. Mucho tiempo estuve sin hacer nada, no por falta de apoyo, sino que no quedé bien ante esta situación como le hubiera pasado a cualquier persona. Recién hoy estoy volviendo a la normalidad y con el respeto de todos. El que no lo entendió, bueno. Síganle dando trabajo a él y a Luis Ventura. Son nefastos. No me quedan ganas de saber más de este medio".