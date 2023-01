Marianela Mirra disparó contra Marcos por su juego en Gran Hermano: "Le puse muchas fichas, pero es aburrido"

Si bien no participa en los debates de Gran Hermano, Marianela Mirra comparte con sus seguidores todo lo que piensa sobre los participantes que dieron que hablar desde que ingresaron al reality de Telefe.

“¿Quién es mi favorito? No tengo. A Alfa es el único varón que dejaría en la final y las chicas”, fue el contundente análisis de una de las ganadoras del programa de una edición anterior, en varios posteos que subió a Instagram Stories.

Luego, apuntó contra varios hermanitos: “Los otros varones no pasan nada, ni con Marcos a quien le ponía fichas, pero aburrido como él solo. Thiago, Alexis y el vivo de Maxi que pasa inadvertido, afuera”.

“¡Que Marcos vaya a rezar a la Virgen de los 3 cerritos! Les cuento que casi no los leo, no por falta de respeto, sino que no me gusta cómo se dirigen y la efervescencia que causa Gran Hermano. Yo la viví del otro lado. Sorry si no les va mi humor, por cierto, ácido, que me ha ayudado siempre en la vida. No es personal, entiendan. Besis”, cerró, Marianela, tajante.

TREMENDO DESAFÍO DE GRAN HERMANO A JULIETA PARA QUE PUEDA HACER UNA POOL PARTY EN SU CUMPLEAÑOS

Con la idea de festejar su cumpleaños con sus compañeros de Gran Hermano, Julieta le propuso a la producción organizar una pool party. Y si bien accedieron a su pedido, la joven deberá llevar a cabo una difícil misión.

Tras ser llamada al confesionario, Gran Hermano la sorprendió con una complicada propuesta: "Hablemos un poco de lo de ayer. Me pediste algo, una fiesta en la pileta por tu cumpleaños, una pool party. Estuve pensando y estoy dispuesto a brindarte un festejo, pero las cosas nunca son tan fáciles", se lo escuchó decir.

"Tengo una misión secreta para proponerte. Sé que bailás bien y que te gusta dar pasos y clases. El desafío es que Walter y Ariel realicen juntos una coreografía marcada por vos", agregó, teniendo en cuenta que los participantes se llevan mal y ya protagonizaron varios cruces fuertísimos.

Además, puso sus condiciones y le dejó en claro a la joven que tiene tiempo de realizar este desafío hasta el domingo al mediodía: "Tiene que ser un secreto entre vos y yo. No hace falta que estén ellos dos solos podés agregar más gente", cerró. Y Julieta aceptó.