Mariana Genesio Peña rompió en llanto por tener que abandonar La Academia y su coach le salió al cruce: "Deberías pedirles disculpas a tus padres por tener tan poca educación"

Tras dar comienzo a una nueva gala de La Academia, Marcelo Tinelli invitó a Mariana Genesio Peña a contar los motivos por el que debe dar un paso al costado del certamen y Rodrigo Vallejos, su coach, no tardó en salirle al cruce con una fuerte frase en vivo.

“Ayer hasta último momento me guarde la información de que, lamentablemente, me voy a tener que ir de La Academia por un tiempo tal vez porque tengo que cumplir con un compromiso laboral que ya estaba previsto desde un comienzo”, comenzó diciendo la actriz en la pista.

“Yo no podía hablar de este trabajo porque no sabía si se iba a activar. Se activó de golpe y no puedo cumplir con los dos trabajos. Lo lamento en el alma porque la estoy pasando bárbaro acá”, agregó, sin poder evitar quebrar en llanto.

Fue entonces que, al comenzar a agradecer a su coreógrafo y a su bailarín, Rodrigo Jara, Vallejos la interrumpió, visiblemente enojado: “Perdón Macelo. Yo creo que en vez de agradecernos a nosotros, deberías pedirnos disculpas en primera medida. Y más que pedirnos disculpas a nosotros, a tus padres por tener tan poca educación. Nos hiciste ensayar hasta último momento”, lanzó, furioso.

“Sí, era lo que iba a hacer a continuación. Pedirles disculpas por tener un mal manejo porque me guarde esta información y esta situación me hizo sentir muy mal”, cerró Genesio Peña, angustiada.

