Mariana Fabbiani habló de la polémica con Mirtha Legrand: "Yo me enojé con ella, pero ya charlamos y se disculpó, estaba muy apenada"

Hace unas semanas, Mirtha Legrand habló al aire sobre su continuidad en la grilla de eltrece y dejó entrever que El Diario de Mariana no seguiría siendo parte de la propuesta del canal.

"El canal me ofreció otra cosa, fantástica. Pero no lo voy a agarrar porque es mucho esfuerzo, televisión diaria... A mí me encanta esto que hago los sábados y domingos, me encanta", dijo la diva. Y luego contó que le habían propuesto el horario de las 14.30, el que ocupa el magazine de Mariana Fabbiani, que termina a fines de diciembre.

El "deschave" de la diva, por supuesto, generó gran malestar y enojo en Mariana y en todo su equipo. Mirtha, al notar que había hablado de más, se disculpó telefónicamente con la nieta de Mariano Mores. Y luego de encontrarse las dos en la gala de la revista Caras, Fabbiani finalmente habló sobre el tema hacia el final del DDM del martes 26.

"Con Mirtha charlamos. Nosotras ya habíamos hablado en privado, obviamente", dijo Mariana. Y agregó: "Está muy apenada por lo que pasó, pero nosotras tenemos una relación de mucho cariño. Primero hablamos por teléfono, después nos encontramos en el cumpleaños de Oscar Martínez".

"Está muy apenada por lo que pasó, pero nosotras tenemos una relación de mucho cariño". G-plus

"Más allá de la charla que tuve, que fue privada y así permanecerá, ella me contó lo que había pasado e hizo una autocrítica", siguió Fabbiani. Y aclaró que Legrand le pidió perdón "por haber contado algo que no tenía que contar".

Dejando en claro el enojo que le produjo la situación, la conductora destacó que no hubo mala intención de parte de Mirtha. Y señaló, a modo de cierre: "Ambas pudimos ser frontales, además ya estaba todo bastante digerido".

¡Tema cerrado!