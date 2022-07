Mariana Brey sufrió una descompensación y Adrián Pallares la sorprendió con una pregunta: "¿Estás segura de que no estás embarazada?"

Esta mañana, Mariana Brey llegó a Eltrece para ocupar su silla en Socios del Espectáculo, pero una fuerte descompensación se lo impidió. Atento al malestar de la panelista, Adrián Pallares no dudó en hacerle una pregunta íntima.

"Me sentí muy mal a la mañana. Hice mi rutina, llevé a los chicos al colegio, pero sentía que perdía el equilibro. Tenía una sensación de mareo fuerte. Náusea. Volví y me tiré a dormir un ratito”, comenzó contando Brey, sentada afuera de la sala de maquillaje.

Acto seguido, el conductor expresó, sin vueltas: "Se vomitó todo". Y Mariana no solo asintió, también amplió: "Cuando llegué acá, no llegué ni a maquillarme. No podía hacer el aire. Me vio la médica…".

Con la palabra "náuseas" resonando en su cabeza, Pallares le hizo al aire una consulta íntima: "¿Embarazo?". "No, no. No está en los planes. Creería que no", reaccionó Brey.

Poniendo en duda lo dicho, Adrián repreguntó: "¿Estás segura, segura, de que embarazo no es?". Y Mariana fue clara en su negativa: "Estoy segura que no".

EL PÍCARO COMENTARIO DE KARINA IAVÍCOLI ANTE LA DESCOMPENSACIÓN DE MARIANA BREY

Siguiendo la línea del conductor de Socios del Espectáculo, Karina Iavícoli fue por más: "Estás de capa caída, pero vos (Mariana) sos muy sexual. Yo no descartaría el embarazo, porque sos muy sexual”.

Pese al malestar, Brey se puso colorada y no contuvo la risa. Y Karina acotó: "Se ríe porque tengo razón". "No, chicos", concluyó Brey, aguardando a su pareja, Pablo Melillo, para ir a su casa a descansar.