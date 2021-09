Mariana Brey, sin filtros contra Fede Bal por su decisión de no hablar de su vida privada: "Que vuelva el de antes porque este aburre"

Mariana Brey habló sin filtros de Fede Bal y su participación como jurado de La Academia. En Los Ángeles de la Mañana, la panelista fue muy crítica con rol del actor en el programa que conduce Marcelo Tinelli y lo fulminó por la decisión que tomó de no hablar de su vida privada.

“¿Cómo está Sofi, porque volvieron?”, le preguntó Maite Peñoñori al hijo de Carmen Barbieri en una nota y él respondió contundente: “Esto entra en uno de los cambios de los que no hablo, y parte de ese cambio es resguardar. No subo fotos con ella, muchos me preguntan por qué no comparto cosas con ella en redes y es por eso”.

Tras ver la entrevista, la angelita lanzó munición pesada en contra de Fede y su nuevo perfil público. “Que vuelva el de antes porque este aburre, no garpa y le va a durar poco”, dijo Mariana y Ángel De Brito sumó al análisis del drástico cambio que hizo el actor: “Estuvo pintado en el jurado”.