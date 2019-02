Con una imborrable sonrisa plasmada en el rostro y un brillo especial en los ojos, Mariana Brey (40) anunciaba antes las cámaras de Los Ángeles de la Mañana la feliz noticia sobre la beba que espera, fruto de su relación con Pablo Melillo (43).

Embarazada de siete meses, la mamá de Luca (7) -a quien tuvo con Leandro Schmerkin- comparte con sus seguidores postales de su dulce pancita y su día a día en esta especial etapa de su vida.

Entre sus últimas publicaciones, Mariana cosechó una lluvia de likes con sus fotografías en las que se la ve practicando diferentes posturas de yoga dejando al descubierto su pancita: "Estirar el cuerpo todas las mañanas", tituló en Instagram.

En octubre pasado, Brey había revelado cómo tomó su hijo la idea de que va a tener una hermanita, en diálogo con la revista Pronto: "Bien, y eso me sorprendió. Tenía miedo que reaccionara mal o que se pusiera celoso porque siempre me dijo que no quería hermanos. ¡Pero está feliz! Es más, ahora le da más bola a la pancita que a mí. Desde que supe que estaba esperando un bebé hago que él sea parte del proceso. Por ejemplo, cuando me dijo que me veía panza, le dije que gracias a él descubrimos el embarazo".