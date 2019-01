Con una enorme emoción, Mariana Brey (40) anunció meses atrás la feliz noticia sobre su embarazo ante las cámaras de Los Ángeles de la Mañana. La panelista espera a su primer hijo de su pareja Pablo Melillo (43) -ya tiene a Luca, de 7, de una relación anterior- y transita esta etapa a pura alegría.

Así lo reflejó la propia Mariana, quien expuso sus sentimientos en Instagram junto a una postal en la que se la ve muy sexy luciendo su panza de 6 meses: "Me siento en un momento de plenitud absoluta, rodeada de amor y agradeciendo todos los días la posibilidad de estar siendo feliz con lo que la vida me da".

En octubre pasado, Brey había revelado cómo tomó su hijo la idea de que va a tener una hermanita, en diálogo con la revista Pronto: "Bien, y eso me sorprendió. Tenía miedo que reaccionara mal o que se pusiera celoso porque siempre me dijo que no quería hermanos. ¡Pero está feliz! Es más, ahora le da más bola a la pancita que a mí. Desde que supe que estaba esperando un bebé hago que él sea parte del proceso. Por ejemplo, cuando me dijo que me veía panza, le dije que gracias a él descubrimos el embarazo".

