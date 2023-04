Mariana Brey habló de su distancia con Ángel de Brito tras irse de LAM: "Estuvo tensa la relación"

En La Tarde del Nueve estuvo como invitada Mariana Brey, quien hoy es parte de Socios del espectáculo luego de varios años como panelista de Ángel de Brito. La periodista se sinceró sobre el cambio de canal de LAM y cómo tuvo un chispazo en aquel momento con el conductor, a quien considera su amigo.

“Con Ángel tengo un nivel de confianza. Ahora que no laburamos juntos capaz que no hablamos durante dos o tres meses”, aseguró, en el ciclo que conducen Tomás Dente y Pía Slapka.

“Es más, cuando recién me fui de LAM y me quedé en el canal no hablábamos mucho. Estaba tensa la cosa. Después se aflojó, pero bueno, es parte de las relaciones”, reconoció, sobre el vínculo.

“No sé si se enojó. No me manifestó eso para nada. Al contrario, fue generoso y respetó mi necesidad de tener una vida ordenada”, aseguró, sobre su decisión de quedarse en eltrece tras el cambio de LAM a América.

“Yo no puedo trabajar de noche, tengo chicos chiquitos y nunca hubiese podido hacerlo aunque lo hubiera querido incluso si no hubiera tenido otra opción de laburo”, contó.

“Era todo un planteo de la estructura de la familia, llevar a los chicos al colegio. Me iba a estar yendo de mi casa cuando mis hijos necesitaban irse a dormir. Toda una estructura que tenía que cambiar”, admitió.