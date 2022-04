Mariana Brey, dura con Nancy Pazos: "No conozco otra persona que tenga tantos problemas en todos los lugares donde trabaja"

Cuando Nancy Pazos se había tomado con humor el rumor de conflicto con Laurita Fernández por unas sillas, Mariana Brey la fulminó sin atenuantes.

"No conozco una persona que tenga tantos problemas con los equipos de trabajo como Nancy Pazos", sentenció la panelista de Socios del Espectáculo luego de ver una nota que le habían hecho a la periodista.

"A los hechos me remito. No estoy inventando porque no tengo ningún problema con ella, y ella conmigo tampoco. Hasta ahora. Si mi opinión la ofende lo lamento", ironizó al seguir.

Entonces, Mariana Brey se explayó contra Nancy Pazos, su excompañera de LAM: "No conozco otra persona que tenga tanto conflicto en los lugares de trabajo. La radio, la tele, un programa, el otro. Un canal, el otro canal… Qué se yo. A los hechos me remito".

LA INSÓLITA PELEA DE LAURITA FERNÁNDEZ Y NANCY PAZOS POR LAS SILLAS DE FM METRO

La polémica entre las compañeras de FM Metro se había dado luego de que Laurita Fernández decidiera renovar las sillas de los estudios de la radio, luego del fuerte enojo de Nancy Pazos cuando descubrió que le habían usado y desajustado la que se había llevado desde su propia casa.

Por un lado, Laurita le había explicado a Mariana Brey en un mini reportaje: "Compré sillas para la radio para que todos podamos usar porque nos pareció que había que renovar. Son para todos y no están marcadas… Cada uno tiene su espacio y eso es respetable, pero estas sillas quedan ahí y son para que todos las usen".

A su turno, Nancy argumentó: "Yo tengo un problema cervical porque hace unos años a Mario Pergolini se le ocurrió que lo mejor era hace radio parados. Tengo una silla ergonómica en casa y pedí si podía traerla a la radio. Queda siempre acá. Alguien la usó, la tiró para atrás y la rompió. La silla estaba acomodada a mi medida. Laurita consiguió un canje y trajo sillas nuevas porque estaban todas mal, pero yo no tengo problema ni con ella ni con nadie".

Aunque Nancy Pazos fue picante con Laurita Fernández: "Lo de los carteles es real, pero tanto en la mía como en la de ella".