Mariana Brey cuestionó la arremetida de Morena Rial contra Jorge tras el infarto: "Estuvo entre la vida y la muerte"

Mariana Brey opinó a fondo de las tremendas declaraciones que Morena Rial hizo en contra de su padre, Jorge Rial, en A la tarde, a menos de un mes y medio del grave episodio cardíaco que sufrió el conductor en Colombia.

La panelista de Socios del Espectáculo cuestionó con contundencia que More arremeta sin piedad contra Jorge, quien está recuperando lentamente su salud.

"Hay cierto sabor en venganza en esto, desconozco por qué, pero el contexto que se elige para que Morena tenga el espacio para contar esto no es el adecuado para mí", comenzó diciendo sobre el explosivo paso de Morena por el programa en el que trabaja Luis Ventura en América.

"El contexto que se elige no es el adecuado. Jorge está atravesando una situación de salud que es muy límite. Estuvo entre la vida y la muerte". G-plus

Y continuó: "Por un lado le doy validez a lo que ella siente como mujer, como hija, como ser humano por lo que dice haber vivido".

"Es muy fuerte lo que escuché recién, sobre una madre que aparentemente le habría pegado gran parte de su infancia. Está hablando de Silvia (D’Auro), de su madre adoptiva, porque en un momento de la entrevista también hizo referencia a su madre biológica, a quien no le interesa conocer, pero sabe quién es", repasó Brey.

MARIANA BREY CUETSIONÓ LA ARREMETIDA MEDIÁTICA DE MORENA A JORGE RIAL

Brey juzgó a Morena por el momento en el que salió a la carga contra Rial: "El contexto que se elige no es el adecuado. Jorge está atravesando una situación de salud que es muy límite, porque estuvo entre la vida y la muerte y hoy sigue peleando para poder trabajar y para poder volver a su vida normal".

"Me parece que el contexto que se elige no es el adecuado. Morena sabe lo que está haciendo. Y me parece que se mezcla lo sentimental con lo económico. Hasta hace poco Jorge la mantenía prácticamente en un cien por cien", concluyó Mariana Brey, actualmente compañera de trabajo de Rial en Argenzuela.