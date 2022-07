Mariana Brey contó qué le diagnosticaron tras sufrir una descompensación: "Se llama vértigo posicional"

Mariana Brey contó este sábado en Polino Auténtico qué le diagnosticaron tras sufrir una descompensación por la que no pudo asistir a Socios del Espectáculo el último jueves.

“Me diagnósticaron otolitos, me hicieron una maniobra en el cuello, es leve; fui al Británico y ahí me vio una prima que es otorrinolaringóloga”, contó la panelista en el programa radial.

Luego, Brey detalló de qué se trata: “El nombre es vértigo posicional, el déficit de vitamina D en el cuerpo provoca esto, además del estrés y me dijeron que se puede volver a repetir”.

EL RELATO DE MARIANA BREY SOBRE LA DESCOMPENSACIÓN QUE SUFRIÓ

Mariana Brey relató cómo fue el momento en que se descompensó por el que el no pudo ocupar su silla en Socios del Espectáculo.

“Me sentí muy mal a la mañana. Hice mi rutina, llevé a los chicos al colegio, pero sentía que perdía el equilibro. Tenía una sensación de mareo fuerte. Náusea”, explicó la panelista.

Así, detalló a los Socios: “Volví y me tiré a dormir un ratito. Cuando llegué acá, no llegué ni a maquillarme. No podía hacer el aire. Me vio la médica…”.