No es la primera vez que María Vázquez (43) es agredida y cuestionada en Instagram por su delgadez. Sin embargo, ella no lo permite y se toma su tiempo para refutar cada uno de los comentarios ofensivos y desubicados.

Un típico hater de redes sociales le escribió: "Realmente una vergüenza. Cómo siendo madre y esposa de un caballero (el polista Adolfo Cambiaso), que es el que te salva, te animás a sacarte una foto tan horrible. Sos un esqueleto viviente". El desagradable comentario estaba publicado en una foto que la modelo subió luciendo su figura en bikini. Harta, María le contestó sin dudarlo: "Obviamente te voy a eliminar por tu incoherente e irrespetuoso comentario".

"Estoy no, soy flaquita y tengo mucha salud, la cual le agradezco a Dios y lo ayudo", explicó en una de sus respuestas. G-plus

Pero las críticas no aflojaron: "Estás muy flaquita", "No me gusta, me da impresión. Parece enferma", "Una malla enteriza le quedaría mejor, esa panza ya es de vieja" y “Asco”, fueron tan solo algunas de las repudiables voces 2.0 que la atacaron. Y Vázquez se defendió: "Estoy no, soy (flaquita) y tengo mucha salud, la cual le agradezco a Dios y lo ayudo".

En otra de sus respuestas, María agregó: "Si entendieran no verían huesos, verían fibras y músculos en un cuerpo de contextura delgada. De una persona que se nota que hace deporte, o baila o alguna actividad física. Que claramente le es fácil marcar y aunque comiese como si fuera el fin del mundo va a ser así porque así es su estructura".