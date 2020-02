María Rosa Fugazot defendió a Darthés y contó cómo evitó que la violen a los 16 años: "Me salvó ser acróbata"

A un año y dos meses de la denuncia de Thelma Fardin a Juan Darthés por violación, la actriz, escoltada por Actrices Argentinas, contó que el actor habría abusado sexualmente de ella durante una gira de Patito feo, en Nicaragua, María Rosa Fugazot sigue confiando en la inocencia de Darthés y lo expresa sin rodeos cada vez que es consultada por el tema.

"A Thelma no la conozco. Cuando vos tenés un dolor tremendo no salís maquillado como una puerta a hacer una nota. Estás llorando en un rincón". G-plus

"Yo no polemizo contra nadie... Con 77 años creo que me he ganado el derecho de decir lo que siento sin entrar en polémica. No voy a entrar en litigio, la verdad es una... Yo hasta que la Justicia no me indique lo contrario no voy a cambiar de opinión. A Darthés lo conozco desde los veintipico de él. Sé quien es. Tengo un buen concepto suyo y de su familia. No lo veo en una bajeza semejante. Elijo creer en lo que él dijo. A ellas no las conozco y no tengo ninguna prueba en la mano como para defender a ninguna de las dos partes", dio la actriz en Intrusos, con firmeza.

"A los 16 casi me violaron y no me violaron porque no pudieron, porque yo era acróbata. Yo hice así, cerré las piernas, y me salvé". G-plus

Luego al ser consultada por los sentimientos que le despierta Fardin, María Rosa contó por primera vez que sufrió un intento de violación, cuando tenía 16: "A Thelma no la conozco. Cuando vos tenés un dolor tremendo no salís maquillado como una puerta a hacer una nota. Estás llorando en un rincón. Y yo te voy a decir una cosa que no la dije nunca, a los 16 casi me violaron y no me violaron porque no pudieron, porque yo era acróbata. Yo hice así, cerré las piernas, y no pudo entrar jamás. Eso me salvó. Yo sé lo que se siente. Y eso que no llegaron a violarme. Yo sé cómo te sentís, yo sé la sensación de espanto, de asco y lo feo que se siente internamente”.