María Fernanda Callejón recordó el duro momento que vivió al lado de Guillermo Coppola: "Yo perdí un hijo con él"

María Fernanda Callejón se convirtió en “angelita” de LAM por algunos días y en ese marco relató cómo fue su larga relación con Guillermo Coppola en la década de 1990, que en algunos tramos se volvió clandestina, y en donde se podría haber convertido en madre.

María Fernanda recordó que ella se consideraba “novia” del exrepresentante de Diego Maradona, hasta que un día pudo presencias por TV el casamiento de “Guillote” con Sonia Brucki, su socia en una empresa de representaciones.

“No sé por qué se casó y si supiera no lo diría porque son cosas muy personales. (…) Guille es familia para mí. Lo perdoné porque yo perdono a las personas y más porque él fue aleccionador para mí, me formó en un montón de cosas”, explicó Callejón.

MARÍA FERNANDA CALLEJÓN RECORDÓ EL DURO MOMENTO QUE VIVIÓ AL LADO DE GUILLERMO CÓPPOLA

Ángel de Brito le preguntó a María Fernanda si antes de casarse con Sonia le había hecho la propuesta a ella y ella explicó que no “por no se lo pedía”. “Él no era un tipo que estuviera en un contexto normal, había gente que quería figurar y yo laburaba, nos veíamos cuando podíamos”, explicó.

“Era una época muy gloriosa de ambos. Sí éramos muy familia, teníamos una manera de vivir, pero hoy todo eso se sanó y por eso era quién. Hubo momentos gloriosos, como en toda pareja, y otros tremendos. Yo perdí un hijo con Guille”, recordó.

“Mediáticamente también fue muy duro por una serie de situaciones que estaba viviendo Diego y muchas cosas como tapas (de revistas) que decías que mi hijo era de otro; cosas que pasan cuando uno está allá arriba”, cerró María Fernanda.