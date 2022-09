María Becerra hizo un explosivo descargo tras la versión de infidelidad de J Rei con una influencer

A un mes de que María Becerra confirmara en noviazgo con J Rei, la influencer Jazpincita desató la furia de la cantante al expresar abiertamente en sus redes sociales que le gustaría tener un affaire con el novio de la artista.

Becerra se hizo eco de un TikTok de Jazpincita tirándole onda a J Rei y la llamó indignada. Lo que no imaginó la cantante fue que la influencer la grabaría, viralizaría su charla privada y la versión de infidelidad de parte de J Rei se convertiría en noticia.

Lejos de querer alimentar el rumor de que J Rei le habría sido infiel, Becerra compartió un contundente posteo en Instagram Stories y una foto romántica con el cantante, tomando mate.

"Gente, Juli y yo estamos mejor que nunca. Él es la persona más buena del mundo y me cuida como nadie. No existe tal cosa de la que se habla. Él no me lastimó, ni me hizo nada malo", comenzó diciendo la joven cantante.

En el mismo tono, María continuó: "Lamentablemente, al tener una relación expuesta aparece gente mala que inventa cosas buscando algún tipo de beneficio, ya sean 10 minutos de fama para sentirse importantes, o lo que sea, y no les importa inventar, mentir o lastimar. Una pena".

"Quédense tranquis que tengo al lado mío a la mejor persona. La más linda y buena", firmó Becerra, sin dejar que los rumores hagan mella en su noviazgo.

MARÍA BECERRA LES AGRADECIÓ A SUS FANS POR CÓMO LA DEFENDIERON

Luego de aclarar que su novio, J Rei, no tuvo un affaire con la influencer Jazpincita, María Becerra se tomó un minuto para agradecerles a sus seguidores el amor recibido estos días.

"Por otro lado, quiero agradecerles a ustedes. Me conmueve tanto ver cuánto me quieren, cómo me defienden", expresó la cantante.

"No me va a alcanzar la vida para agradecerles lo que me hacen sentir. Amor, contención y mil cosas más. Los amo para toda la vida", destacó Becerra.

ESTEFI BERARDI HABLÓ CON JAZPINCITA, LA TERCERA EN DISCORDIA

Estefi Berardi contó la conversación que mantuvo con Jazpincita, la influencer que coqueteó virtualmente con J Rei y luego filtró el enojo de María Becerra.

"¿Tuviste algo con J Rei?", le preguntó la panelista de Mañanísima a la joven, quien sin filtros aseguró que el histeriqueo con el novio de Becerra fue más que un guiño por TikTok.

Con la respuesta en su celular, Berardi la leyó en vivo: "Sí, pero a María Becerra se lo negué porque me dijo que estaba por dar el show más importante de su vida, en Rio de Janeiro, y no le quise arruinar el momento".

"Ella me confirmó una supuesta infidelidad", resumió Estefi Berardi en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).