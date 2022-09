María Becerra habló sin filtros del tatuaje que se hizo por Rusherking: "No lo hagan"

El gesto que María Becerra tuvo tiempo atrás al hacerse un tatuaje fue motivo de una fuerte autocrítica, ya que se lo había dedicado a su novio de ese momento… ¡¿Rusherking?!

"¡No hagan eso!", aconsejó la cantante en su visita a El Hormiguero, el programa de Pablo Motos en la televisión española.

La reflexión de la actual novia de J Rei fue a cuento de la pregunta del conductor respecto del tattoo sobre las románticas frases de Game of Thrones que tenía en su pecho, a lo que ella se sinceró: "Es una frase de amor, por eso me la tatué. Significa 'eres mi sol y mis estrellas'. Me lo tatué por quien en ese momento era mi novio".

Entonces, reveló que su por entonces novio, que todas las miradas apuntan a Rusherking, se había grabado en su piel la respuesta de Khal Drogo a declaración de Khaleesi: "Él se tatuó lo otro. 'Eres la luna de mi vida'. Menos mal que está en otro idioma".

Sin saber que María Becerra y Rusherking se habían tatuado la frase en sus antebrazos derechos, Pablo Motos resumió el drama con una irónica reflexión "la cag… los dos".

MARÍA BECERRA REVELÓ CUÁNTO SUFRIÓ POR EL TATUAJE DEDICADO A RUSHERKING

Más tarde, el periodista español le comentó que suele doler cuando se tatúan cerca de los huesos, y María Becerra admitió el sufrimiento que pasó por ese tattoo que se hizo su ex.

"Fue mi primer tatuaje. Me dio un dolor que dije 'nunca más me voy a tatuar en mi vida'. Me dio fiebre y todo", reveló.

"La verdad que soy muy masoquista con los tatuajes. Son adictivos, cada vez te dan ganas de hacerte más. Ya tengo como 13, pero están medio escondidos…", concluyó María Becerra.