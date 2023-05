Marcos Ginocchio reveló por qué todavía no donó su premio de Gran Hermano a los niños carenciados

El 27 de marzo Marcos Ginocchio se transformó en el campeón de Gran Hermano 2022, lo que le significó hacerse con la friolera de 19 millones de pesos, aunque el salteño sorprendió al revelar el destino que tenía reservado para ese dinero.

"Me puse a pensar que todo esto fue gracias a la gente, yo no me siento partícipe de ningún tipo de juego que me haya llevado a ganar el reality. Es tanto el amor que me llegó que necesito devolverlo. Voy a hacer todo lo que pueda para los chiquitos de la calle”, dijo Marcos en El debate de Gran Hermano.

El salteño, que ganó además una vivienda prefabricada, una provisión de cerveza gratis por un año y una moto gracias a su hermana Valentina, hizo el anuncio ni bien finalizó el reality, pero a la fecha todavía no pudo hacer entrega del dinero, y explicó por qué.

MARCOS TOAVÍA NO PUDO DONAR SU PREMIO DE GRAN HERMANO A LA CARIDAD Y EXPLICÓ POR QUÉ

Alejandro Castelo de LAM encontró a Marcos este fin de semana, y le consultó por su encuentro con la China Suárez en el “after” de la Bresh, aunque el joven aseguró que “solo hay muy buena onda”.

Pero, además, Castelo le preguntó qué pasó con la donación del premio de Gran Hermano, y entonces Marcos respondió resignado: “Todavía no lo entregaron, pero es lo que tengo pensado hacer”, reiteró Ginocchio.

En LAM, Ángel de Brito hizo hace algunas semanas un cálculo de la devaluación que sufrió el premio, que sumó otros cuatro millones de pesos en los cinco meses que duró el reality, y llegó a la conclusión de que Marcos perdió “unos 9 mil dólares” desde octubre hasta fines de abril.