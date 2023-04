Marcos Ginocchio llevó a Salta a un famoso como asistente y estallaron las redes

La edición 2022 de Gran Hermano dejó a Marcos Ginocchio como el gran ganador del reality, aunque él sigue comportándose como si nada hubiera pasado. No solo dijo que iba a donar su premio, sino que ahora se volvió a Salta con Morita y Diego Poggi como asistente.

Mientras sus compañeros de encierro se dedican a hacer presencias y a recorrer programas brindando entrevistas, o en el caso de Thiago promocionando su emprendimiento a través de la TV, el salteño parece querer descansar de su exposición “24 x 7”.

Por eso, este martes, y tal como había anunciado, Marcos se subió a un avión rumbo a su provincia natal, pero no lo hizo solo ya que a su lado tenía a Morita, y a su flamante asistente Diego Poggi que lo ayudó con el equipaje y la perrita.

Más sobre este tema Marcos Ginocchio confesó por qué se separó de su exnovia antes de entrar a Gran Hermano: "Teníamos muchas cosas" Insólito blooper en la coreografía de Daddy Yankee de los ex Gran Hermano 2022: Marcos le pegó a Romina

MARCOS REGRESÓ A SALTA JUNTO A MORITA Y FUE OVACIONADO POR SUS SEGUIDORES

La presencia de Poggi en el avión que llevó a Marcos de vuelta a Salta no pasó inadvertida en las redes sociales. “Poggi cargando las cosas de Marcos. ¡Qué final!”, escribió un usuario, en tanto que otro fue más picante: “Si algún día se sienten tristes, imaginen ser Poggi. Todo el concurso basureando a Marcos para terminar siendo su asistente. Karma is a bitch”, señaló.

Ya en la ciudad, una multitud recibió a Marcos en el aeropuerto, entonando el tema que le cantaban a cada “hermanito” eliminado, siempre con la melodía de la sesión 52 de Quevedo y Bizarrap. La situación se repitió en cada rincón que el campeón de Gran Hermano recorrió a bordo de una autobomba.

Un móvil de Telefe acompañó a Marcos en su recorrido y allí se pudo saber que el participante se dirigía a agradecer a la Virgen lo recibido. “Vamos a ir a la Iglesia y ahí quiero agradecer por todo lo que me pasó y lo que me está pasando. No le pedí a la Virgen ser campeón pero sí poder disfrutar al máximo y que mi familia esté bien”.