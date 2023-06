Marcos Ginocchio contó cómo reacciona ante las fake news tras la versión de romance con Julieta Poggio

Marcos Ginocchio afirmó que las fake news no lo afectan, a menos de una semana de que Yanina Latorre asegurara en LAM que el ganador de Gran Hermano tenía encuentros íntimos con Julieta Poggio.

El Primo, como lo rebautizaron en GH, fue a Fuera de joda (el programa por streaming que conduce Julieta Poggio, Daniela Celis, Lucila La Tora Villar y Nacho Castañares) y contó cómo hace para que ningún rumor lo desestabilice.

MARCOS GINOCCHIO CONTÓ CÓMO REACCIONA ANTE LAS FAKE NEWS

Daniela Celis: -¿Cómo tomás las cosas que inventan? Las fake news. ¿Te pone mal? ¿Te deprime?

Marcos Ginocchio: -No me molesta porque si bien se puede inventar, yo sé las cosas que hago y cómo soy. No me dejo llevar por esas cosas. Al fin y al cabo, uno se tiene que quedar tranquilo con la conciencia de uno mismo. Yo me quedo con eso.

Julieta Poggio: -De eso hablábamos ya adentro de la casa y cada uno tenía su pensamiento.

Daniela Celis: -Es verdad lo que dice el Primo, pero a mí me pasa que cuando se inventa algo de mí, yo salgo a aclarar. Y vos no, Primo.

Julieta Poggio: -No sé cómo hace.

Daniela Celis: -Es como que estás más allá de todo lo que se diga…

Marcos Ginocchio: -No entro tanto a fijarme esas cosas. Sé que siempre se van a decir miles de cosas, y de todos. Uno se tiene que quedar tranquilo con hacer las cosas que le gustan. En mi caso, estar con Dios, seguirlo a él y que él me lleve por su camino. Eso a mí me basta. Despulpes, todas las demás cosas que pasen pueden ir o venir. Yo me quedo tranquilo con esas cosas.

Julieta Poggio: -Hay que aprender un poco. A mí me cuesta. Y es según el día. Si estoy bien, con la autoestima arriba y segura de mí misma, me lo paso por el orto. Pero un día como hoy (sensible) me afecta una banda. Veo cosas feas y me atraviesan. Me cuesta. Pero hay que aprender a llevarlo.