Marcelo Zlotogwiazda habló de su muerte dos meses y medio atrás: "Superé el temor; sufren los que se quedan"

El 30 de julio pasado, Marcelo Zlotogwiazda estuvo junto a su amigo Ernesto Tenembaum en LNE, el ciclo de entrevistas de Luis Novaresio en A24. Dos meses y medio atrás, el periodista económico -quien falleció ayer a los 61 años- habló de su propia muerte y no pudo evitar la emoción.

“¿Qué quiero hacer cuando sea grande? Me voy a poner a llorar… Disfrutar la vida”, dijo Zloto, luego de que lo cargaran con ser el mayor de la mesa, ya que tenía 60, mientras que Tenembaum tiene 56 y Novaresio, 55.

"¿Nos morimos y qué pasa? En mi caso, estoy decidiendo, ¿no? Estoy decidiendo si me creman, si me entierran. No pasa nada. Nos morimos y nos morimos. No creo... Superé eso, superé el temor a la muerte. Los que sufren son los que se quedan". G-plus

Sobre el final de la entrevista, el conductor cerró con una pregunta que les hace a todos sus invitados. “Nos morimos ¿y qué pasa?”, le consultó el rosarino. "En mi caso, estoy decidiendo, ¿no?”, comenzó Zloto, que provocó las risas de los presentes, lógicamente al tanto de su condición médica, desconocida por el público.

“Estoy decidiendo si me creman, si me entierran. No pasa nada. Nos morimos y nos morimos. No creo... Superé eso, superé el temor a la muerte. Los que sufren son los que se quedan", completó el querido y recordado periodista, que estaba casado y tenía dos hijas.