Marcelo Tinelli tuvo que calmar a Bebe Contepomi por sus fuertes críticas a un participante

Bebe Contepomi debutó como jurado de Canta Conmigo Ahora de manea polémica cuando criticó a un participante por no entonar una canción de Los Piojos en lugar de una de César “Banana” Pueyrredón; y ahora volvió a encender la mecha.

Todo comenzó cuando la jurado cubana Heidy Viciedo y Mariano Rodríguez subieron al escenario en el marco de la fase titulada Quien Canta Conmigo y entonaron el clásico Up where we belong de Joe Cocker y Jennifer Warnes, que sonaba al final de Reto al destino.

Sin embargo, los artistas decidieron seguir por el lado del rock, el fuerte del camionero, y eso molestó mucho a Bebe que, pese a que los votó, criticó duramente esta decisión. “Me gusta el camionero, porque cantó Creedence, cantó Joe Cocker y la rompió toda. Se enojó conmigo porque dije en Telenoche que tenía que cantar algo distinto”, dijo en el inicio de la performance.

BEBE CONTEPOMI SE ENFRENTÓ A TODOS LOS JURADOS A RAÍZ DE UNA DURA CRÍTICA EN CANTA CONMIGO AHORA

Al término de la canción, Bebe insistió con su punto de vista. “Mariano, para mí sos Messi y cuando él juega de ‘7’ no está bien. Sos Messi pero me parece que Joe Cocker, Creedence… ¡Dale! ¡Vamos para Luis Miguel, para Cristian Castro! Cantame alguna vez algo distinto”, lo animó Contepomi.

Al igual que ocurrió en la otra oportunidad, las palabras de Bebe cayeron como un balde de agua fría, con la diferencia de que, en esta ocasión no solo Marcelo Tinelli trató de calmarlo, sino que todo el resto de los jurados salieron en defensa de los participantes, que obtuvieron 100 puntos.

“Yo quiero escucharte haciendo esto. No quiero escuchar a Plácido Domingo cantando tango, lo quiero cantando ópera, así que te felicito y bancá tu estilo, aunque al Bebe no le guste”, le reprochó Nacho Mintz. “Se le están tirando 99 en contra, Bebe”, le advirtió Tinelli.