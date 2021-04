Marcelo Tinelli negó de forma tajante haberse vacunado contra el covid: "Voy a esperar mi turno en la Argentina"

Entusiasmado por el pronto debut de La Academia, el nuevo reality de ShowMatch (eltrece), Marcelo Tinelli sorprendió en un mano a mano con Ángel de Brito al referirse al rumor que hablaba de su supuesta vacunación contra el coronavirus.

“Se habló mucho sobre tu vacunación, había 8500 rumores”, le dijo el conductor en LAM (eltrece). Entonces, Tinelli negó rotundamente haberse vacunado y remarcó que esperará su turno en la Argentina.

"Tienen que vacunarse los de 80, los de 70, y después me llegará a mí, que ya pasé los 60. Voy a esperar la vacuna cuidándome" G-plus

"No, no me vacuné Ángel... Por supuesto que voy a esperar mi turno acá, en la Argentina. En su momento, se había hablado que iba a haber una lista de famosos, antes de hablar del vacunatorio VIP, pero bueno... Ceo que lo más importante hoy por hoy es que se vacunen primero los trabajadores esenciales, los trabajadores de la salud, los docentes, los policías, los bomberos, quienes están en la primera línea de batalla... Y después nos llegará el turno a nosotros”, remarcó.

Y cerró con el tema haciendo hincapié en que esperará la vacuna cuidándose mucho para proteger también a sus seres queridos. "Tienen que vacunarse los de 80, los de 70, y después me llegará a mí, que ya pasé los 60. Voy a esperar la vacuna cuidándome”, sentenció.