Lolo, el hijo más chico de Marcelo Tinelli, es fanático del futbol. En principio, de San Lorenzo, como su papá, y de la Selección Argentina.

El nene, que acompañó al conductor al Mundial Qatar 2022 y vio por primera vez a la Selección Argentina salir campeona, homenajeó a sus ídolos.

“Esta es la puerta del cuarto de Lolo. Modo Campeones del Mundo”.

Orgulloso del pequeño, Marcelo le sacó una foto a la puerta de su cuarto y mostró el gesto del nene con los campeones del mundo.

“Esta es la puerta del cuarto de Lolo. Modo Campeones del Mundo”, expresó Marce al pie de la imagen de la puerta repleta de stickers de los futbolistas luciendo la camiseta argentina y festejando la victoria en la Copa Mundial de Fútbol 2022.

“No pasar”, también puede leerse, en un cartelito que escribió Lolo. ¡Lo máximo!

Marcelo Tinelli mostró el homenaje de su hijo Lolo a la Selección: "Esta es la puerta de su cuarto"

LOS RUMORES SOBRE LA INTERNA ENTRE NICO MAGALDI Y MARCELO TINELLI

En Socios del Espectáculo explicaron que Magaldi se enteró 15 días antes de que el programa terminaba y que le pareció raro, ya que creía que iba a seguir después del 31 de marzo, cuando finalizara su contrato, pero en el medio ocurrió la contratación de Tinelli.

“Él tenía muchas propuestas: una era Polémica en el bar y la otra era Intratables para poder quedarse en el canal. Hizo un piloto inclusive. Y otra de las posibilidades es que compartiera a mañana con el Desayuno Americano de Pamela David”, dijeron en Socios.