Marcelo Tinelli fue jurado por un día y evaluó a Hernán Piquín en La Academia: "Esperaba más, mi nota es un 5"

En medio de la adrenalina que se vive en La Academia de ShowMatch, Hernán Piquín deleitó al público y todos los presentes en el estudio al hacer un adagio junto a las bailarinas Estefi Pais y “Juja” Pérez; y Marcelo Tinelli sorprendió al ocupar el rol de jurado por primera vez para evaluar al artista en vivo.

“Lo primero que quiero decir es que la música me gustó. Con respecto a las chicas, excelentes. Lo que hizo Piquín está muy bien pero hubiera esperado otra cosa porque siento que está para más”, comenzó diciendo Tinelli desde su puesto.

“Es una vez que está en la pista por única vez entonces esperaba al Piquín que un día ganó el torneo. Sentí que las bailarinas se lucieron más y por eso ellas tienen un 10 cada una. No fue ese Piquín de los giros que hace que me quede con la boca abierta. Hubiera esperado más piruetas. No voló y yo quería que me hiciera volar. Mi nota es un 5”, agregó, con humor.

"Lo primero que quiero decir es que la música me gustó. Con respecto a las chicas, excelentes. Lo que hizo Piquín está muy bien pero hubiera esperado otra cosa porque siento que está para más". G-plus

Luego de las risas, el conductor no escatimó en halagos para la figura y cerró: “¡Fuerte el plauso, la rompió bailando! Más allá del chiste, tremendo el tema Love of my life (de Queen), ¡Un lujo verte bailar siempre acá! ¡Gracias!”.