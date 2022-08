Marcelo Tinelli le cumplió el sueño a una fan y la llevó a desayunar: "Es como si fuera un hermano"

Marcelo Tinelil, que la rompe al frente de Canta Conmigo Ahora cada noche, cuenta con miles de fanáticos.

Agradecido por el aguante incondicional de sus seguidoras, invitó a desayunar a una, Gabriela Villar, y le cumplió el sueño.

La mujer fue quien le mandó un mensaje durante la pandemia de coronavirus. Para su sorpresa, él contestó y de a poco entablaron una linda amistad.

Y después de hablar mucho por chat, se vieron personalmente por primera vez en un café.

"Lo abracé y no paraba de llorar. Pasamos media hora charlando de todo: del programa, de lo que veía, porque siempre fui crítica con él, pero desde el afecto...", contó ella en diálogo con TN.

"Después hubo una charla, que no la voy a decir, pero puedo asegurar que él es alguien muy generoso que quiso tener un acto muy generoso conmigo que no acepté. Nos despedimos y Silvina me dijo que por lo que necesitara, ellos estaban", aseguró Gabriela.

CÓMO SURGIÓ LA AMISTAD ENTRE GABRIELA VILLAR Y MARCELO TINELLI

"Hace poco más de un año, cuando él volvía a la conducción, le mandé un mensaje de WhatsApp y le conté que la pandemia había sido muy dura y que lo extrañaba muchísimo".

"Él me contestó. Sin poder creerlo, le pregunté si era él. Entonces me grabó un audio donde me dijo que le emocionaba y que se ponía contento de que me hubiera gustado su regreso".

"Ahí empezamos un ida y vuelta, donde siempre le contaba que él era parte de mi familia, porque para mí es como si fuera un hermano y creo que por eso es que construimos la relación que tenemos hoy en día", sumó la mujer, feliz por su amistad con el conductor.

Fotos: TN.