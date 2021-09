Marcelo Tinelli se cruzó en vivo con su hijo Francisco y abrió el debate: "No se puede tomar mate con edulcorante"

La incursión de Marcelo Tinelli en Twitch, la plataforma de transmisiones en vivo que vive un auge de popularidad, junto a sus hijos generó un desopilante momento familiar: la “discusión” con Francisco Tinelli que tuvo… ¡por el mate con edulcorante!

“Yo tomo mate amargo y Fran toma mate dulce. A mí el mate dulce… No entiendo cómo alguien puede tomarlo así”, arrancó diciendo el conductor, de entrecasa, con lentes y un buzo, con su hija Juana a su lado.

Molesto, su hijo mayor fuera de plano, se quejó y el conductor de ShowMatch lo mandó al frente.

Marcelo: "No, no es un enojo y tampoco una discusión familiar. Él y el Tirri toman mate con edulcorante y eso no está bueno. ¿Entendés?". G-plus

Marcelo:- ¡Sí, vos tomás mate con edulcorante! No te hagas el boludo. ¡Tomás dulce con edulcorante!

Francisco:- ¡Pará, pará!

M:- Vení, saludá acá que te están viendo.

F:- Meto edulcorante primero….

M:- Tomás mate con edulcorante. No seas chanta, boludo.

F:- No tomo con edulcorante, le pongo un sobre cuando arranco. Le pongo así no está tan fuerte.

T:- Sí, sí. Tomás mate con edulcorante. Por eso no se puede tomar mate con vos.

F:- Si ya va a arrancar así, es un quilombo.

T:- No, no es un enojo y tampoco una discusión familiar. Él y el Tirri, que está en Los Ángeles y le mandamos un beso que seguramente nos está viendo desde ahí, toman mate con edulcorante y eso no está bueno. ¿Entendés?

¡Debate abierto! ¿Mate amargo, dulce, con edulcorante? Marcelo Tinelli y el desopilante cruce que tuvieron en una transmisión en vivo.