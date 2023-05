Marcelo Tinelli admitió disfrutar la soledad: "Quiero empezar el Bailando soltero"

El desembarco de Marcelo Tinelli en América, donde será gerente artístico y además estará a cargo del Bailando, coincidirá que permanece soltero desde que se separó de Guillermina Valdés y genera expectativas de romances.

"Soltero no puedo estar saliendo con tantas", respondió risueño el conductor.

Luego de que cuenten que Patricia Coki Ramírez, Marixa Balli y Romina Momi Giardina estarían convocadas para su big show además de haber tenido diferente grado de cercanía con él, Tinelli se defendió en Intrusos: "Ustedes me quieren endosar a todas".

Más sobre este tema Los fans de Coti y el Conejo hicieron un cacerolazo para que entren al Bailando y Tinelli reaccionó

"Estoy soltero, pero para una mujer. No doy abasto a tantas", bromeó.

"Yo estoy absolutamente soltero. Si no me creen va en cada uno. Realmente estoy disfrutando de la soltería. Estoy bien en mi casa, con mis hijos y tengo ganas de empezar el programa soltero. Después, no sé qué puede pasar…", cerró Marcelo Tinelli.

MARCELO TINELLI ACLARÓ EL MITO DE LO QUE PASABA EN EL CUARTO PISO DE IDEAS DEL SUR

Por otra parte, Marcelo Tinelli desterró la leyenda sobre lo que pasaba en el cuarto piso de Ideas del Sur, la productora que vendió: "Es un mito. Había un escritorio, una pantalla de televisión, un ascensor".

Más sobre este tema Marcelo Tinelli se sacó una selfie con Julieta Poggio: "Una diosa increíble"

"Teníamos una mesa de reuniones y nada más. Después, iban un montón de artistas", siguió.

Ahí, enfatizó: "Subían mujeres y hombres también, porque se reunían conmigo".

"Subían mujeres y hombres también, porque se reunían conmigo". G-plus

Al final, Marcelo Tinelli concluyó: "Era una recontra fantasía. 'La que sube al cuarto piso', decían, y me las endosaban todas a mí".