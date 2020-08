Marcelo Polino volvió a la carga contra Oscar Mediavilla por el conflicto con Valeria Lynch: “Que se dedique a lo de él y me deje de joder”

El conflicto que surgió entre Patricia Sosa y Valeria Lynch a raíz de un show musical por streaming, derivó a su vez en un enfrentamiento mediático entre Marcelo Polino y Oscar Mediavilla. En un móvil que brindó a Implacables, el periodista se mostró muy irónico con el productor y le aconsejó que 'se dedique a lo suyo y lo deje de joder'.

Con motivo de promocionar su show virtual junto a Enrique Pinti, el conductor de Polino Auténtico (Radio Mitre) se refirió al cruce mediático que tuvo con el marido de Patricia Sosa. "Mediavilla empezó a ningunearme pero yo soy un profesional con 25 años de carrera exitosa. La gente me llama porque sirvo para trabajar. Él arranca una nota mintiendo y diciendo que Valeria grabó su streaming. Yo hablé con ella y corroboré que no era así. Es un problema de él, yo no tengo problema con nadie", aseguró.

"Lo único que dije es que Valeria Lynch es una buena compañera y a partir de ahí él salió a bardearme. Es como un Beethoven de cuarentena, que se dedique a lo de él y me deje de joder a mí", concluyó el periodista.