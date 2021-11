Marcelo Polino defendió a la China Suárez de las críticas por el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi: "Mucha gente opina sin saber"

La tarde en que Wanda Nara decidió exponer a la China Suárez tras descubrir que intercambiaba mensajes irreproducibles con Mauro Icardi, y sin imaginar las cosas que le quedaban aun por conocer. En paralelo, varias marcas le quitaron su apoyo a la actriz, al igual que amigos y conocidos, salvo Marcelo Polino.

Al igual que ocurrió en el conflicto que la China mantuvo con Pampita tras el “motorhome gate”, la palta y la manta de Nepal, el periodista volvió a ponerse del lado de la actriz y sostuvo que “mucha gente opina con pocos datos”.

“La verdad es que (lo que dicen sobre la China) son opiniones. Estamos en democracia como se dice siempre y cada uno puede opinar lo que quiera. Mucha gente opina sin saber, otra con pocos datos... Pero bueno, es un poco el juego mediático al que están expuestos todos los personajes de esta historia”, le dijo Marcelo a la revista Gente.

POLINO DIJO QUE NO ACONSEJÓ A LA CHINA A LA HORA DE HABLAR SOBRE EL ESCÁNDALO

Pese a sostenida defensa, el periodista explicó que no se comunica con la actriz desde antes del escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi. “No la aconsejé, no le dije nada. Hablé con ella por última vez un par de días antes de que sucediera todo el escándalo, que ella estaba en Madrid.

“Hablamos de la ciudad porque yo tenía ganas de ir... Entonces ella me decía 'venite, qué se yo' y después pasó todo esto y nunca más hablé”, concluyó Marcelo Polino sobre su última charla con la China Suárez, a quien defendió de las críticas por el Wandagate.

“Mauro me dijo que se sentía mal, que tenía fiebre, que la China estaba ahí. Él le regaló una camiseta del PSG rosa, no pasó nada y se fue. (...) Él me dijo ‘todo lo que dijiste es verdad, Jakob Von Plessen me esperó en el auto, yo reservé la habitación a nombre de (el polista) Facundo Llorente", contó esta semana Yanina Latorre tras hablar con el futbolista.