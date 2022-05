Marcelo Polino defendió a China Suárez con una frase muy filosa: "No es la primera que salió con un casado"

Como amigo de China Suárez desde los comienzos de la carrera de la actriz, Marcelo Polino ejerció una filosa defensa de la ex de Benjamín Vicuña luego de su escandaloso affaire con Mauro Icardi que enfureció a Wanda Nara.

"No es la primera persona que ha salido con alguien casado", argumentó Polino en respaldo de la mamá de Rufina Cabré, y de Magnolia y Amancio Vicuña en Socios del Espectáculo.

En un primer momento, Marcelo Polino dio su testimonio sobre Suárez: "Yo conozco otra China que por ahí no están tan acostumbrados. También se construyó un personaje de la China".

Ahí, Luli Fernández disparó que ella "se lo construyó sola", pero el periodista insistió: "Nosotros aportamos a construir el personaje".

En ese momento, Paula Varela recordó los romances de China Suárez con Benjamín Vicuña, ex de Pampita, y de Nicolás Cabré, ex de Eugenia Tobal.

MARCELO POLINO BLANQUEÓ QUE SE ENFRIÓ SU AMISTAD CON CHINA SUÁREZ

Cuando estalló el WandaGate a mediados de octubre Marcelo Polino había consultado en confianza a China Suárez, pero la respuesta no fue la que él esperaba.

"Ella me escribió por Instagram, pero yo no le contesté. Y no sé qué me puso porque no lo leí", blanqueó su fastidio.

Y siguió: "Pero no pasa nada. Seguramente nos encontraremos, abrazaremos y mataremos de risa".

Para cerrar la polémica con China Suárez Marcelo Polino sentenció: "Nunca me contestó el mensaje como hubiese querido. Entonces no lo abrí, pero seguramente si la veo nos daremos un abrazo, no pasa nada".