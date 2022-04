Marcela Tauro tomó una firme postura tras el cruce de Valeria Aquino y Barby Silenzi: "No permitiría que me llame un ex para que me hable de su pareja"

El fuertísimo cruce de declaraciones de Valeria Aquino y Barby Silenzi por El Polaco indignaron a Marcela Tauro, quien no dudó en tomar una firme postura al respecto.

Antes de exponer su pensamiento, la panelista de Intrusos analizó el supuesto comportamiento del cantante de cumbia con su ex, madre de su hija Alma, y con su actual pareja, la mamá de Abril.

"Che, Barby. Aceptá que el chabón me llama a mí... Buscá los chats de cuando estabas embarazada, él me buscaba", disparó Aquino, dejando entrever que el Polaco, cuando está mal con Silenzi, busca consuelo en ella.

En ese marco, Tauro expresó: "Aquino lo habilita. ¿O soy antigua? Si no querés estar en el medio, que llame a otra. Ella lo disfruta. Yo no permito que me llamen para hablar de una nueva pareja, ni para hablar bien ni mal".

Indignada, Marcela agregó: "Ella lo denunció por violencia de género. Entonces, ¿para qué lo atendés? Lo atendés por temas de tu hija, no por histeriqueo".

BARBY SILENZI LE RESPONDIÓ FUERTE A VALERIA AQUINO

La respuesta de Barby Silenzi a las explosivas declaraciones de Valeria Aquino fueron demoledoras.

"Valeria no está bien. A mí me da un poco de pena. Y también me da pena que Almita tenga que convivir con una persona así. Pero por suerte cuando viene a casa Alma tiene una familia, con un papá una mamá y hermanas que la aman. Yo no soy la mamá de Alma, pero para mí es como si fuera mi hija", disparó la bailarina en un diálogo con Ciudad.

"El Pola habla seguido con ella, sí. Muchas veces hablan conmigo al lado, porque con esa mujer lamentablemente tiene una hija. Eso es lo que me repite siempre. Pero él tiene una hija a la que ama con todo su corazón, y que es más importante que todo. Entonces, a él no le importa tener que hablar cada vez que ella le escribe por pavadas", agregó Silenzi

"Ella capaz se piensa que él se va a pelear conmigo y se va a volver con ella, ja, ja. Lamentablemente, eso nunca va a pasar", cerró Barby con todo contra Valeria Aquino.