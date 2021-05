Marcela Tauro reveló por qué no trataron el caso de Horacio Cabak en el programa de Fantino: "Fue por códigos"

Tras la cautelar que Horacio Cabak consiguió imponer a los medios para preservar la intimidad de su familia, en Los Ángeles de la Mañana consiguieron hblaron con Marcela Tauro del tema. La periodista contó por qué no trata el tema en Fantino a la tarde cuando en el resto de los ciclos de América TV sí lo hacen; y explicó que se trata de “una cuestión de códigos”.

Desde Miami, Ángel de Brito se comunicó por Zoom con la periodista y le preguntó si en el ciclo de Fantino no hablan de Cabak “porque también lo odian”. Entonces, Marcela dijo: "En Fantino a la tarde no podemos hablar. Yo creo que como él en algún momento reemplazó a Alejandro, me parece que por códigos no se puede hablar”, en referencia a las semanas en que Horacio cubrió al conductor, que se contagió de coronavirus.

Marcela Tauro aseguró que desde América “no bajaron línea” y que en realidad a Fantino “mucho no le gusta el tema y no se siente cómodo”.