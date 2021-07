Marcela Tauro opinó a fondo sobre la pelea de Jorge Rial y Marina Calabró: "No me sorprendió lo que pasó"

El escándalo estalló cuando Jorge Rial renunció abruptamente a TV Nostra (América) y les avisó a sus compañeros horas antes de dar la noticia al aire. Una de sus panelistas, Marina Calabró, se mostró muy preocupada por haberse quedado sin trabajo y molesta por cómo se manejó el conductor. Ahora es Marcela Tauro quien opinó a fondo el tema.

Mientras Jorge conduce Argenzuela, su ciclo radial de actualidad, Tauro habló sobre el conflicto entre él y su colega, Marina. "A mí no me sorprendió nada de lo que pasó con TV Nostra. La verdad no me sorprendió que dejara el programa. Y lo digo porque lo conozco a Jorge, trabajé mucho con él”, admitió en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

La panelista, que se fue de Intrusos (América) tras haberse peleado con Jorge, afirmó que el conductor podría haberse ido de otra manera más amena para sus compañeros. "Hay que ver qué le paso a él también, no creo que haya sido grato, pero no lo justifico porque yo la ví a Marina y me dolió porque soy su amiga, la quiero. Pero él a veces se compra enemigos al divino botón porque la podría haber llamado para decirle 'Mari, mirá, terminamos, no puedo más, no puedo explicarlo", sumó.

Y se despidió hablando de la tristeza de Marina al enterarse de que TV Nostra había llegado a su fin. "Con Marina él tenía buena relación, ella la pasó muy mal, se angustió mucho, sobre todo por la forma en la que se enteró", sentenció.

¿Qué dirá Jorge?