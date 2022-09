Marcela Tauro mandó al frente a Susana Giménez y contó qué actriz no quiere que la interprete en la serie de Coppola

Como en el living de su casa, Marcela Tauro jugó con un enigmático en Intrusos y mandó al frente, sin querer, a Susana Giménez, al contar sin filtros que la diva pidió que no sea la China Suárez quien la interprete en la serie que harán sobre la vida de Guillermo Coppola.

"Tenemos el nombre de la actriz que va a hacer de Susana Giménez en la serie de Guillermo Coppola", le dijo la panelista a Flor de la Ve. "¿Le va a gustar a ella?", le retrucó la conductora de Intrusos.

En automático y sin filtros, Tauro respondió: "Lo dudo. Yo dije que no le avisaran. Ella tenía un pedido importante, y era que no fuera la China Suárez".

"Susana hizo un pedido importante, y era que no fuera la China Suárez... Ay, no sé si lo podía decir. Me parece que me fui de boca". G-plus

"Ay, no sé si lo podía decir. Me parece que me fui de boca", agregó Marcela, tras exponer sin rodeos la exigencia de Susana.

MARCELA TAURO CONTÓ QUÉ ACTRIZ INTERPRETARÁ A SUSANA EN LA SERIE DE COPPOLA

"La actriz fue elegida por casting. Y la vamos a mostrar. Yo no la conocía y me encantó. Ella también canta”, comentó Marcela.

Acto seguido, reveló el nombre de la cantante que se pondrá en la piel de la diva: "La chica es monísima. Susana no se puede quejar. Se llama María Campos. Es muy linda ¡y no saben lo que canta!".

LA REACCIÓN DE SUSANA AL VER A CHINA SUÁREZ INTERPRETÁNDOLA

En 2018, China Suárez se puso en la piel de Susana Giménez en la miniserie de Sandro, pero a la diva no le gustó su interpretación. Cuatro años después, en Socios del Espectáculo revelaron la filosa frase de la conductora al ver la caracterización de la actriz.

"Susana la sentó a Celeste Cid en su living para felicitarla por su caracterización", dijo Adrián Pallares, luego de ver imágenes de Cid, componiendo a Giménez, en la serie de Monzón.

Luego, contó cuál fue la reacción de Susana al ver el trabajo de Suárez: "A la China le mandó a decir que no le había gustado, que se sintió ridiculizada. Lo que hizo fue una caracterización de Fátima Florez".