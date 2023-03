Marcela Tauro lanzó una bomba sobre Guillermina Valdés: "Tinelli pagaba lo de él y lo de Ortega"

En mayo de 2022, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés pusieron punto final a una relación de diez años y un hijo en común (Lolo) de forma amistosa ya que ambos continuaron viviendo en dos departamentos del edificio Le Park propiedad del conductor.

Pero surgió la noticia de que Guillermina debe dejar el departamento y estallaron rumores de todo tipo luego de que Cande Tinelli destapara la olla en LAM con jugosas declaraciones sobre la fallida relación de su papá.

Entre otras cosas, Cande señaló que “los hijos de Guillermina no eran agradecidos”. “Nosotros somos muy educados y agradecidos, pero no veía lo mismo del otro lado. Había algo raro... como que mi viejo les daba todo y ellos no agradecían de su parte. Esto lo sentíamos todos los hermanos”, señaló.

QUÉ DIJO MARCELA TAURO SOBRE LOS HIJOS DE GUILLERMINA VALDÉS

Las palabras de Cande recorrieron todos los medios, y fue Marcela Tauro quien lanzó algo de luz sobre el tema en Intrusos, tras señalar que le resultaba “dudoso” que Tinelli se lleve bien con todas sus ex parejas.

“Ella dijo que mantenía todo. A mí me llegó eso de que Tinelli pagaba todo. Con ‘pagaba todo’ me refiero a que (Sebastián) Ortega, en su momento, no habría pasado la cuota. No sé cómo sería la cosa pero Tinelli pagaba lo de él y lo de Ortega”, afirmó la panelista.

“Para mí, yo siento que esto es de plata. Cuando vuelva de Mar del Plata, Guillermina tiene que entregar el departamento (de Le Park, propiedad de Marcelo Tinelli) y no me parece mal que haya decidido eso. Le da una casa, pero el problema era ese departamento”, cerró la panelista.