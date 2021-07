Marcela Tauro dijo que ella "merecía otro final" en Intrusos y opinó sobre el futuro de Jorge Rial: "Yo creo que va a volver a ese ciclo"

En mayo de 2020 Marcela Tauro se enfureció con la actitud de Jorge Rial en Intrusos cuando este intentó obligarla a citar una fuente al aire, y dejó el ciclo para no volver, aunque recaló en Fantino a la tarde hasta la semana pasada. Pero ahora, en busca de un nuevo desafío, la periodista rememoró su polémica salida del programa del que fue referente, considerando que fue injusta, y hasta se animó a pronosticar en Por si las moscas (La Once Diez / Radio de la Ciudad) cuál será el futuro de su exjefe, tras el final de TV Nostra.

“La historia de Rial con Intrusos no sé terminó me parece. También es cierto que a los chicos les va fantástico, pero quizás para el 2022 vuelva”, dijo, en referencia a la reformulación del ciclo por parte de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, opinó sobre el final de TV Nostra. “A mí no me sorprendió nada de lo que pasó con TV Nostra. La verdad no me sorprendió que dejara el programa, y lo digo porque lo conozco a Jorge, trabajé mucho con él”, agregó, y aseguró que su colega “se compra enemigos al divino botón”, en referencia a la desvinculación de Marina Calabró y Diego Ramos.

Asimismo, Marcela Tauro no pudo evitar identificarse con esos panelistas, y consideró que su salida de Intrusos no debía ser como fue. “Yo me merecía otro final en Intrusos, no me gustó irme así. Me pidieron que me quedara, pero quedarme como si nada no era yo. Tampoco podía ir a despedirme porque nos terminamos matando sino”, le dijo a Moskita Muerta y a Nilda Sarli sobre el encontronazo con Rial que dio fin a su permanencia de 17 años en el ciclo.

“Yo ya había tenido señales de que me tenía que ir y no las quise ver. Pero por comodidad me quedé. Yo desde lo que pasó en el aire con él no volví a hablar. Aunque trato de no pelear con la gente, así que no le niego un café ni nada, pero no creo que Jorge Rial me vuelva a llamar nunca más”, concluyó Marcela Tauro.