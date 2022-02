Marcela Tauro criticó duro a Mauro Icardi tras sus crisis con Wanda Nara: "Él me tiene harta"

La impulsividad de Mauro Icardi en las redes sociales fue motivo de repudio por parte de Marcela Tauro, luego de que primero dejara de seguir a Wanda Nara y luego decidiera cerrar su cuenta.

"Él me tiene harta de que cierra y abre el Instagram como yo me lavo los dientes. No sé. Es cada dos minutos", disparó la panelista de Intrusos a pura ironía.

Y al presentar la noticia, Marcela Tauro comento como una curiosa más: "Me gusta porque no me pasa a mí. Me encanta el novelón de Wanda con Icardi. Es terrible".

LA TEORÍA DE MARCELA TAURO SOBRE LA CRISIS DE WANDA NARA Y MAURO ICARDI

Entonces, Marcela Tauro analizó el origen de la nueva crisis matrimonial entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

"Es muy difícil. Para mí hubo de todo en ese encuentro de Mauro con la China. Hubo presencial, de todo", reflexionó en referencia al affaire de Mauro Icardi con China Suárez.

"Que alguien perdone, puede perdonar. Pero es muy rápido para olvidar. Recordemos que ella pasó por todo. Ahora volvió a la realidad, ella en Francia y él jugando. Creo que cayó a la realidad", concluyó Marcela Tauro.