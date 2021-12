Marcela Tauro contó un dato insólito sobre su casamiento con Martín Bisio: "Fue gracias a Guido Kaczka"

Marcela Tauro reveló esta semana que finalmente aceptó la propuesta matrimonial de su novio, Martín Bisio, 20 años menor que ella. La periodista, que lleva cinco años al lado del empresario rosarino contó en Los Ángeles de la Mañana que todo se lo debe a Guido Kaczka.

Todo comenzó este jueves cuando Ángel de Brito le preguntóa Marcela Tauro en un móvil para cuándo será la fiesta que la una definitivamente a Bisio. “¡Ay, chicos! Yo te digo cómo empezó esto: gracias a Guido Kaczka”, adelantó Tauro, fiel a su estilo.

“Resulta que con Guido estábamos tratando en la radio el tema de si habíamos tenido propuestas de casamiento. Todos dijimos cuáles habían sido, y él dijo ‘llamen al gomero Martín’”, recordó la periodista , que comparte aire con Kaczka en No está todo dicho (La 100).

MARCELA TAURO RECONOCIÓ LO MUCHO QUE INFLUYÓ GUIDO KACZKA EN SU DECISIÓN DE CASARSE

“Lo llamaron a Martín, y Guido le dijo que me dijera al aire lo que me había propuesto. Y a partir de ahí ocurrió todo. Fue bárbaro pero no es que tenga una fecha, no es que en el 2022 me caso”, agregó Marcela, y volvió a hablar sobre la crisis de pareja que vivió el año pasado.

“Acordate lo que te conté, Ángel. Yo el 2020 lo tuve como de crisis, pero el 2021 afianzó la pareja porque viví muchas cosas”, explicó Marcela Tauro, que confesó que tuvo que sacarse de la cabeza todas sus ideas sobre una relación amorosa para vivir con felicidad su amor con Martín Bisio.

“La gente más joven es más libre, no tiene mambos, los que tenemos toda la gente grande. Vienen con un chip de estar ‘sin problemas’. Al contrario, te solucionan todo, te tratan mejor, te cuidan, te miman, te protegen, son leales”, le contó hace algún tiempo a Teleshow.