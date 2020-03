Marcela Tauro confesó la única vez que se peleó con Marcelo Polino: "Le dije de todo"

Mientras Jorge Rial disfruta de sus vacaciones, Marcelo Polino es el encargado de encabezar Intrusos. El conductor junto a Marcela Tauro aprovecharon en el ciclo para recordar los años que comparten de amistad y trabajo sin diferencias, tan solo un roce por la participación que la periodista tuvo en Bailando 2015.

“Ayer sacamos la cuenta, no digamos cuántos, de los años que no nos peleamos trabajando juntos”, comentó Marcelo. “Algún sí o no, si tuvimos”, hizo memoria ella. “Pero fue por alguna nota capaz, pero por la vida, no”, señaló Polino, al tiempo que ella con mucho humor le recordaba un momento en particular.

Tauro: "Por el Bailando nos peleamos y ni tampoco. Fue porque me cuestionaste que llevara a a Juan Cruz, mi hijo, al programa. Él sufría y yo le dije de todo. El nene no lloraba porque yo bailaba mal, era por Ángel de Brito". G-plus

“Por el Bailando nos peleamos y ni tampoco. Fue porque me cuestionaste que llevara a a Juan Cruz, mi hijo, al programa. Él sufría y yo le dije de todo”, recordó la panelista, mientras Marcelo se ponía divertido. “Ella bailaba mal y yo no quería que al nene le quedara eso en la retina”, lanzó.

Polino: "Ella bailaba mal y yo no quería que al nene le quedara eso en la retina. ¡Tauro iba por el voto lástima!". G-plus

“El nene no lloraba porque yo bailaba mal, era por Ángel de Brito”, detalló Marcela sobre las devoluciones que el jurado le hacía y ahí fue cuando Polino se despachó con una carcajada. “¡Tauro iba por el voto lástima!”, lanzó, provocando un contundente “pero no lo logré” de Tauro.

Marcela Tauro y Marcelo Polino, amigos son los amigos.