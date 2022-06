Marcela Tauro apuntó contra Tini Stoessel: "Ella eligió salir con Rodrigo de Paul, que acababa de ser padre con Camila Homs"

Marcela Tauro apuntó contra Tini Stoessel en Intrusos luego de la polémica separación de Rodrigo de Paul y Camila Homs.

“El culpable es él pero la mujer también elige salir con alguien que está comprometido y que acaba de ser padre, ¿por qué ella no sería responsale?”, dijo sin filtros la panelista.

Así, Tauro reflexionó la difícil situación de la expareja y Tini: “Yo creo eso, si yo elijo hoy o mañana salir con alguien comprometido, me tengo que bancar que me puteen o no”.

LA POSTURA DE FLOR DE LA VE SOBRE EL ROMANCE DE TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL

Flor de la Ve dio su postura sobre el romance de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en la emisión de América luego de que Pablo Layus se expresara al respecto.

“Tini tiene la posibilidad y los contactos para saber en dos minutos cuál es la situación verdadera de él”, dijo el panelista y la conductora analizó: “Coincido, no creo que sea de las que se tiran a la pileta sin que esté chequeadísimo todo”.