Marcela Tauro apuntó contra Manu Urcera y bancó a Nicole Neumann: "La pone en un lugar horrible"

Luego de la fuerte polémica que generó el golpe que le dio Manu Urcera a un hombre que le hizo un chiste respecto a si iría al partido despedida de Fabián Cubero en Vélez (el exesposo de su actual pareja, Nicole Neumann), Marcela Tauro fue contundente al dar su opinión sobre el tema.

“Pasaron tres días del episodio. Me parece que Nicole tuvo tiempo de asesorar a Manu porque ella es de los medios”, analizó Tauro después de que en la mesa se debatiera a fondo sobre este tremendo hecho.

“O que haga una conferencia de prensa y pida disculpas porque ahora él la pone en un lugar a ella horrible. Es espantoso”. agregó la periodista, cuestionando la actitud que tuvo Urcera con otro hombre.

Más sobre este tema "Es impresionante la sangre": el video de la atención al hombre que golpeó José Manuel Urcera

Y cerró con un fuerte mensaje sobre el piloto de carreras: “Nicole tiene que decir algo porque ella estaba en el lugar también. O ella le tiene miedo o no sé, porque me dicen que tiene un carácter que parece un nene caprichoso”.

¡Tremendo!

Más sobre este tema La sorpresiva reacción de Nicole Neumann ante las cámaras cuando le preguntaron por la agresión de Manu Urcera

MARCELA TAURO, DURÍSIMA CON RODRIGO DE PAUL POR LA FILTRACIÓN DEL ACUERDO CON CAMILA HOMS

Luego de que se diera a conocer detalles del acuerdo al que llegaron Camila Homs y Rodrigo de Paul tras ponerle punto final a su historia de amor (del que nacieron sus hijos Bautista y Francesca), Marcela Tauro fue letal con su opinión al aire.

“Hago una pregunta. ¿No es violencia difundir el arreglo económico que hicieron? Yo lo tomo como violencia. No sé quién difundió el acuerdo pero, ¿cómo la dejan a ella?”, comenzó diciendo la panelista de Intrusos, firme.

“Es un ‘mirá todo lo que le damos y qué pesada que es’. Además, la gente no tiene por qué saber lo que Camila gana”, agregó, dejando en claro lo que piensa respecto a la filtración de las condiciones a las que llegó la expareja.

Más sobre este tema Fuerte encontronazo de Marcela Tauro con Maite Peñoñori en Intrusos: "¡No pude meter ni un bocadillo!"

Por último, tras escucharla, Nancy Duré cerró: “Si no me equivoco, De Paul es el que había puesto la cautelar para que no se hable de valores, justamente para proteger a sus hijos por sobre todas las cosas”.