Marcela Kloosterboer reveló su postura ante las cirugías estéticas y contó su experiencia

En un mano a mano con Georgina Barbarossa estuvo Marcela Kloosterboer en La peña de Morfi. Allí habló de la alimentación de sus hijos, cómo los mantiene alejados de la fama y también se refirió a si se haría cirugías estéticas.

“No, no. Estoy por cumplir 40 dentro de 20 días, un mes y eso no iría conmigo, pero no es fácil”, se sinceró, sobre el paso del tiempo.

“Yo sí estoy de acuerdo con hacerse cositas para estar mejor, pero no desfigurarte la cara y menos siendo actriz. Trabajás con tu cara y tus expresiones”, aseveró.

"A mí no me gusta usar muchos filtros en Instagram, pero me saco una foto y no me gusta. Me pongo el filtro y estoy mejor".

MARCELA KLOOSTERBOER HABLÓ DE LAS REDES SOCIALES Y LAS PRESIONES DE ESTAR SIEMPRE JOVEN Y BELLA

Marcela también reconoció que Instagram influye en la distorsión de la imagen de sí misma.

“A mí no me gusta usar muchos filtros en Instagram, pero me saco una foto y no me gusta. Me pongo el filtro y estoy mejor. También la sociedad te lleva a eso”, contó, mientras la animadora destacaba que las actrices inglesas llevan sus arrugas con orgullo.

“Tal vez en Inglaterra las actrices están todas arrugadas, pero hoy desde muy chicas ya están operadas”, cerró.