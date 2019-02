La llamativa reflexión de Julia Mengolini sobre las fotos sexies que Jimena Barón sube a las redes sociales siguen dando tela para cortar, dado que la periodista anudó sobre su visión del feminismo y el empoderamiento femenino.

"Todo bien con tener un lomazo y postear 3 fotos de tu culo por día, cada una sobrelleva el patriarcado como puede. Ahora bien: no me vengan con que eso es empoderamiento. Yo lo veo más parecido a una suerte de esclavitud. Capaz me equivoco", escribió Megolini en su primer tweet, dando pie a respuestas y polémica.

Lejos de los escándalos mediáticos y disfrutando de su segundo embarazo, Marcela Kloosterboer asistió a un evento fotográfico, donde fue consultada por el tema y opinó con contundencia, bancando la postura de Jimena.

"En las redes se armó un debate entre Julia Mengolini y Jimena Barón. Mengolini dijo que empoderarse no es mostrarse dentro de los parámetros de belleza que impone el patriarcado. ¿Vos qué opinás?", le preguntó la notera de Confrontados. Y la actriz fue categórica: "No tenía ni idea (de la polémica), pero eso es depende para quién. Por ahí a una mujer la empodera mostrarse y tener un lomazo, como Jimena, que está re trabajada y se mata para tener ese cuerpo. Por ahí le da poder y seguridad mostrarse así. Creo que no hay una sola manera de empoderarse. Lo que está bueno, hoy en día, es que nos respetemos entre las mujeres y que cada una pueda empoderarse y mostrar el orto como quiera, ¿no?".

"Me parece que hay un poquito de envidia cuando se critica tanto si se sale en cola o no se sale en cola. ¡Que cada una salga como quiera!". G-plus

Siguiendo atentamente su declaración, la cronista acotó: "También dijo que pasar muchas horas en el gimnasio, para lograr ese cuerpo, es más esclavización que otra cosa". Pero Marcela no coincidió: "Pero, ¿quién obliga a la mujer? Esclavitud es que alguien te obligue a hacer algo". "El mismo sistema patriarcal, según Julia Mengolini", le contestó la cronista, cediéndole la palabra a la actriz, para que concluya su idea. "No creo... El hombre no se fija tanto en eso, creo que es por una misma y por ahí las mujeres se fijan más 'mirá la panza o los abdominales que tiene'. Me parece que hay un poquito de envidia cuando se critica tanto, si se sale en cola o no se sale en cola. ¡Que cada una salga como quiera!".