Marcela Feudale disparó contra Yanina Latorre y los influencers: "No me gusta lo que hacen"

En medio del furor que generaron los influencers en las redes y televisión, Marcela Feudale fue contundente al dar su opinión sobre el rol que ocupan Yanina Latorre y famosos como Martín Cirio y Lizardo Ponce en los medios.

“Todo bien con Yanina Latorre, pero la gente paga para hacer lo mismo que hacen en las redes. Ellos pueden abarcar todo, hacer de todo, hablar de todos y los demás no podemos decir no nos gustó”, comenzó diciendo Feudale en diálogo con Por si las moscas, el ciclo que se transmite por La Once Diez, en referencia al streaming denominado Hashtag en vivo que la angelita.

“A mí no me gusta lo que hace y tengo que poder decirlo. Pero cuestionás algo y ya salen a putearte todos los seguidores. Agarran a un pibe que no está demasiado bien parado y lo bloquean en el medio. A mí no me afecta porque soy una mujer grande con trayectoria. Yo voy a los cursos de capacitación y los pibes me respetan, pero doy mi punto de vista, no quiero que no exista esto, pero tampoco subestimemos profesionales”, agregó, sin tapujos.

Asimismo, subrayó: “A mí me gusta trabajar con los jóvenes, en los equipos me encanta tener gente joven y todo lo que aportan. Pero lamento que se descarte a los que están hace más tiempo, lamento que tenga que ser así. Hablan en inclusivo pero te excluyen si sos viejo”.

Y se lamentó por “gente que se sigue profesionalizando”: “Los medios están diezmados porque los pocos cupos que hay los ocupan pibes por ser carismáticos o influencers y estoy arrojando al medio un montón de gente que no va a trabajar nunca. ¿Qué es un influencer? ¿Alguien que modifica tu pensamiento?¿Pero esto es para bien o para mal?”.

“Que no haya más carreras de comunicación si los que van a trabajar en los medios son otros. A mi no me molestan los influencers pero no subestimemos el valor de los profesionales, porque yo no creo que toda la gente quiera ver solo influencers. No quiero ser peyorativa”, cerró.