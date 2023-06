Marcela Feudale mostró la lista de compras que hicieron con su tarjeta robada

Luego de que Marcela Feudale fuera una de las panelistas de LAM (junto a Estefi Berardi y la invitada, Mónica Farro) en sufrir el robo de sus tarjetas de crédito, la locura dio detalles de la lista de compras que le hicieron después del hurto.

“Cartera de Juanito Jo, pasajes con destino nacional, compras de Carrefour, cargas de teléfonos Claro y personal. Costo aproximado: $134.800”, comenzó diciendo la angelita en un posteo que subió a Instagram Stories.

“Nadie preguntó por el monto de los gastos”, agregó, visiblemente enojada por la facilidad en la que pudieron realizar estos movimientos con una tarjeta de otra persona. Y cerró, firme: “Nadie se preocupó por la procedencia de las tarjetas. La vida virtual tiene sus costos”.

Foto: Captura de Instagram Stories

Más sobre este tema Se supo quién robó en LAM luego de que More Rial fuera señalada: "El chorra-gate se ha resuelto"

ÁNGEL DE BRITO REVELÓ LA SORPRESIVA REACCIÓN DE LUIS VENTURA TRAS LOS ROBOS A LAS PANELISTAS DE LAM

Luego de que Morena Rial se defendiera de los rumores que la señalaban como la principal sospechosa en el robo a las panelistas de LAM, Marcela Feudale y Estefi Berardi (junto a Mónica Farro que el día del hecho había ido como invitada al ciclo de América), Ángel de Brito sorprendió al revelar el sorpresivo gesto que tuvo Luis Ventura tras conocerse esta noticia.

“No lo iba a contar, pero lo voy a contar. Cuando fue el día del robo, me llamó Luis Ventura y me dijo ‘yo me quiero hacer cargo de lo que le faltó a las chicas, yo lo pongo de mi bolsillo la plata que faltó’”, comenzó diciendo.

“De hecho, me preguntó cuánto era por lo que le faltó a Marcela Feudale, Estefi Berardi y Mónica Farro”, agregó, el presentador, dejando en claro que el panelista de A la tarde quería ayudar en este caso.

"CUANDO FUE EL DÍA DEL ROBO, ME LLAMÓ LUIS VENTURA Y ME DIJO ‘YO ME QUIERO HACER CARGO DE LO QUE LE FALTÓ A LAS CHICAS, YO LO PONGO DE MI BOLSILLO LA PLATA QUE FALTÓ’". G-plus

Fue entonces que, ante la consulta sobre los motivos que llevaron a Ventura a tomar esta medida , De Brito respondió: “No lo sé.. Le respondí ‘Luis, no hay problema, ya se hizo el canal como corresponde’”. Y cerró: “Lo primero que me dijo él es ‘no lo digas’. Pero bueno, lo lamento. Me pareció una buena acción”.