Marcela Baños contó qué pasó con El Pepo minutos después del trágico accidente: "Estaba en estado de shock"

El trágico accidente que protagonizó El Pepo al volcar la camioneta en la que conducía por la ruta 63, cerca de la ciudad de Dolores, impactó a todos. Dos de los acompañantes del cantante de cumbia murieron y él, si bien sufrió traumatismos leves, está fuera de peligro.

En el video que se dio a conocer minutos después del trágico accidente, al cantante de cumbia se lo escucha decir una desafortunada frase: "Iba manejando Nacho, el pibito que está muerto ahí". Este comentario despertó la indignación de muchos y las críticas negativas no se hicieron esperar.

Mientras se esperan los exámenes toxicológicos, la conductora de Pasión de Sábado, Marcela Baños, que conoce muy bien al cantante, develó la charla que la producción del programa mantuvo con él minutos después del trágico accidente.

En diálogo con El show del espectáculo, que se emite por Radio Urbana y conduce Ulises Jaitt, Marcela reveló: "Yo sé que estaba en estado de shock porque parte de la producción de Pasión (de sábado) habló con él en ese momento y lo primero que me dijeron todos fue 'este chico todavía no entendió lo que está pasando'".

Y lejos de defender o condenar al cantante, la conductora hizo una contundente aclaración: "Hay dos personas que ya no están más y no quiero ni justificarlo ni nada, tampoco quiero pegarle porque en este momento es lo más fácil. Creo que todos los que estaban en esa camioneta, un poco más un poco menos, sabían lo que estaba pasando. Si había botellas de alcohol, 'che no tomés...'".